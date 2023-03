Mega-Streik am Montag: Stadtbusse in Trier fahren

TRIER. Viele Reisende, Pendler und Schüler in Rheinland-Pfalz werden an diesem Montag von einem großen Warnstreik im Schienen- und Busverkehr betroffen sein.

Die EVG geht von einer «sehr hohen» Warnstreikbeteiligung ihrer Mitglieder aus. Der Zugverkehr werde bereits in der Nacht zu Montag für ganz Rheinland-Pfalz zum Erliegen kommen.

Aber wie sieht es mit dem Busverkehr in Trier aus? Laut Auskunft der Stadtwerke Trier werden die Stadtbusse in Trier am Montag nicht bestreikt.

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.

Mehr erfahren Beitrag laden Facebook-Beiträge immer entsperren

Das bedeutet, dass die Buslinien in Trier nach jetzigem Stand am morgigen Montag ihren normalen Fahrplan fahren.

Pendler nach Luxemburg sollten ebenfalls Busse nutzen. Die von der luxemburgischen Bahn CFL eingesetzten grenzüberschreitenden Züge werden am Montag durch den Streik nicht fahren. Hier bieten sich die Buslinien 306,303 und 302 von Trier nach Luxemburg an.