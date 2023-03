Tourismus in Trier stabilisiert sich weiter: Vor-Corona-Niveau fast wieder erreicht

TRIER. Der Tourismus in Trier konnte sich 2022 weiter stabilisieren, obwohl die erste Jahreshälfte noch von spürbaren Corona-Beschränkungen belastet war. Insgesamt übernachteten rund 445.170 Gäste in Trier und generierten dabei gut 840.000 Übernachtungen – ein Wert, der fast der Vor-Corona-Situation von 2019 entspricht.

Rund 205.000 Besuche verzeichnete die letztjährige Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“ – zwei Drittel der externen Gäste waren hierbei Übernachtungsgäste, die den Ausstellungsbesuch als primären Reisegrund angaben. Die Sonderschau dürfte damit einen nicht zu unterschätzenden Anteil an der weiteren Stabilisierung der Ankunfts- und Übernachtungszahlen in Trier haben. Letztere stiegen im Vergleich zum Vorjahr um gut 360.000 oder 76 Prozent auf 840.033 Übernachtungen 2022. In fast identischem Rahmen stieg die Zahl der Gästeankünfte: Lag diese 2021 noch bei rund 243.500, stieg sie 2022 auf gut 445.00 – ein Plus von rund 200.000 oder knapp 83 Prozent.

Ein Vergleich mit 2019 zeigt, dass die Vor-Corona-Situation fast wieder erreicht wurde: In besagtem Jahr lag die Übernachtungszahl bei ca. 863.000 und damit nur 23.000 unter dem Wert von 2022. Dies ist bemerkenswert, da der Tourismus im ersten Halbjahr noch stark aufgrund der Pandemiebedingungen eingeschränkt war. Ein exakter Vergleich ist jedoch nicht möglich, da sich die statistische Berechnungsgrundlage im Jahr 2021 geändert hat und seitdem Übernachtungen in Betrieben mit bis zu neun Betten nicht mehr erfasst werden.

Die Niederlande bleiben der stärkste ausländische Markt

Insgesamt reisten 2022 gut 102.000 ausländische Gäste nach Trier – 2021 waren es nur gut 41.000. Wenig überraschend ist, dass insbesondere die westlichen Nachbarländer hierbei punkten: Auf den Top 3 der besten ausländischen Märkte befinden sich die Niederlande (gut 29.000 Ankünfte/56.000 Übernachtungen), Belgien (knapp 17.000 Ankünfte/rund 31.000 Übernachtungen) und Frankreich (gut 7.000 Ankünfte/knapp 13.000 Übernachtungen). Auf Platz 4 finden sich direkt die USA wieder, mit gut 6.000 Gästeankünften und 12.000 Übernachtungen.

Großes Interesse an Trier auf der ITB

Den positiven Trend konnte die diesjährige Internationale Tourismus-Börse (ITB) in Berlin bestätigen. In den Gesprächen mit der Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM), die vom 7. bis 9. März vor Ort präsent war, kristallisierte sich ein gleichbleibend großes Interesse am deutschen Inlandtourismus heraus; insbesondere Kultur- und Klassenfahrttourismus setzt verstärkt auf das Erlebnis vor der Haustür. „Trier mit seinem römischen Welterbe hat hier gute Argumente“, fasst Norbert Käthler, Geschäftsführer der TTM, seine Gespräche zusammen. „Auch deshalb haben wir ein verstärktes Interesse an der Reisedestination Trier wahrgenommen.“ (Quelle: Trier Tourismus und Marketing GmbH)