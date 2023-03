++ Zewen: Einbrecher machen Beute in Apotheke – Zeugen und Hinweise gesucht ++

TRIER. In der Nacht von Dienstag, 14. März, gegen 22.10 Uhr, auf Mittwoch, 15. März, gegen 5.30 Uhr, wurde in einer Apotheke in der Meierstraße in Trier-Zewen eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, verschaffte sich der Tatverdächtige über die Haupteingangstür Zutritt zum Verkaufsraum und entwendete einen vierstelligen Bargeldbetrag.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben können oder denen Besonderheiten in diesem Zusammenhang aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen.