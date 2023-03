Region: Abbiege-Absicht zu spät gemerkt – drei Verletzte bei Unfall auf Landstraße

BAUMHOLDER. Am gestrigen Dienstag kam es um 16.50 Uhr auf der L348 in Fahrtrichtung Freisen, ca. 450 Meter vor der Abfahrt nach Fohren-Linden, zu einem Auffahrunfall zwischen einem Toyota und einem VW.

Der Toyota war dabei das letzte Fahrzeug in einer Fahrzeugkolonne. Als das erste Fahrzeug der Kolonne abbremste, um nach links in einen Feldweg abzubiegen, mussten die dahinter fahrenden PKWs ihre Fahrt verlangsamen und ebenfalls abbremsen.

Dies erkannte der Toyotafahrer zu spät und kollidierte mit dem vor ihm fahrenden VW. Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer des Toyotas musste zur weiteren Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der VW Fahrer und sein Beifahrer wurden ebenfalls vorsorglich durch einen Krankenwagen in ein Krankenhaus gefahren. (Quelle: Polizeiinspektion Baumholder)