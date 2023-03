Daun: Polizisten als “Seelsorger” – Betrunkener redet sich Lebensprobleme von der Seele

DAUN. Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein kommen in allen denkbaren Lebenslagen zum Einsatz. Mal helfend, mal ahndend und manchmal auch einfach nur zuhörend.

So auch am heutigen Sonntag, 12.3.2023, gegen 2.56 Uhr in Daun. Ein 41-jähriger Mann aus dem Dauner Stadtgebiet hatte nach eigenen Angaben im Laufe des Abends erheblich dem Alkoholkonsum zugesprochen.

In diesem Zustand wurde er sich seiner Lebens- und Gesellschaftsprobleme bewusst. Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Daun wurden ausgiebige telefonische und letztlich sogar persönliche Gespräche geführt.

“Er konnte sich einfach mal seine Gedanken von der Seele reden!”, fasst einer der eingesetzten Beamten die Situation zusammen.

Im Anschluss an die ausführlichen Gespräche, welche von polizeilicher Seite mit Ratschlägen versehen waren, beruhigte sich der Mann und begab sich nach Hause. (Quelle: Polizeiinspektion Daun)