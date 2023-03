Überfall in Luxemburg: Von zwei jungen Männern bedroht, geschlagen und ausgeraubt

DIEKIRCH. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, kam es am Samstag um 3.05 Uhr zu einem gewalttätigen Diebstahl in Diekirch in der rue des artisans.

Nach dem Verlassen einer Gaststätte wurde das Opfer, ein junger Mann, auf dem Nachhauseweg von zwei jungen Männern bedroht, geschlagen und ausgeraubt. Die Täter verletzten das Opfer im Gesicht und entwendeten aus dessen Brieftasche eine Geldsumme von 100 Euro. Der Mann musste mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Täterbeschreibung: zwei junge Männer im Alter von 20 Jahren, trugen dunkle Jacken, weitere Details unbekannt

Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall respektiv diesen Personenbeschreibungen machen können, sollen sich bitte unverzüglich bei der Polizei in Diekirch 244801000 melden. (Quelle: Police Grand-Ducale)