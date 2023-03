Schweich: Fahrer kracht mit über zwei Promille in Straßenlaterne und flüchtet – Führerschein weg!

SCHWEICH. Wie die Polizei Schweich mitteilt, verursachte am heutigen Samstag, 11.03.2023, ein 46-jähriger Mann einen Verkehrsunfall, indem er in der Schweicher Straße in Schweich-Issel mit seinem Pkw von der Fahrbahn abkam und mit einer Straßenlaterne kollidierte.

Das Fahrzeug wurde hierdurch so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Der Fahrer stieg aus dem Fahrzeug und flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallörtlichkeit.

Durch eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Schweich wurde er schließlich nahe der Unfallörtlichkeit unverletzt angetroffen. Als Grundlage für die Fahndung diente eine detaillierte Personenbeschreibung eines aufmerksamen Zeugen.

Bei der folgenden Überprüfung des verantwortlichen Fahrers wurde ein Atemalkoholwert von über zwei Promille festgestellt. Er wurde zur Blutentnahme zur Polizeiinspektion Schweich verbracht.

Dort wurde ebenfalls sein Führerschein sichergestellt. Den Fahrer erwarten Strafanzeigen aufgrund einer Verkehrsunfallflucht und eine Gefährdung des Straßenverkehrs.