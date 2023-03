Streit eskaliert: 24-Jähriger bekommt Messer in den Rücken gerammt – schwerverletzt!

FRANKENTHAL. Am heutigen Freitag, 10.3., gerieten zwei Unbekannte gegen 1.30 Uhr mit einem 22-Jährigen und einem 24-Jährigen in Frankenthal in der Mühlstraße, Ecke Johannes-Mehring-Straße, in Streit. Im weiteren Verlauf setzen die unbekannten Männer ein Messer ein und verletzten den 24-Jährigen schwer am Rücken und den 22-Jährigen leicht an der Hand. Nachdem Zeugen die Personen getrennt hatten, flüchteten die Verdächtigen in Richtung Bahnhof.

Beide Verletzte wurden in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem 24-Jährigen bestand zunächst Lebensgefahr. Sein Zustand konnte mittlerweile stabilisiert werden.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die geflüchteten Tatverdächtigen nicht mehr festgestellt werden.

Die beiden Männer werden folgendermaßen beschrieben:

– beide ca. 25 Jahre alt,

– kurze Haare,

– einer mit schwarzer Jacke und Jeans

– der andere mit weißer Jacke bekleidet und trug eine Brille

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. (Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz)