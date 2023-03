Hermeskeil: Schwarzer Kombi drängt Radfahrer in geparktes Auto – Fahrerflucht

HERMESKEIL. Ein Radfahrer befuhr am gestrigen Mittwoch, 8.3., gegen 19.30 Uhr die Trierer Straße aus Fahrtrichtung Hermeskeil Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Höfchen. In dem Bereich vor dem Kreisverkehr Trierer Straße/Am Dörrenbach/Bahnhofstraße wollte der Radfahrer an einem auf der Fahrbahn geparkten PKW vorbeifahren.

Beim Vorgang des Ausscherens überholte den Radfahrer jedoch ein schwarzer Kombi mit einem geringen Sicherheitsabstand, wodurch der Radfahrer das Ausscheren abbrechen musste und anschließend mit dem auf der Trierer Straße geparkten PKW zusammenstieß. Der Radfahrer verletzte sich leicht und es entstand Sachschaden am geparkten PKW. Der PKW entfernte sich in Richtung Höfchen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Hermeskeil)