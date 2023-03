Tragischer Arbeitsunfall in Luxemburg: 56-jähriger Mann wird von Lkw erfasst und stirbt

NIEDERFEULEN/LUXEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde sie am heutigen Dienstagmorgen gegen 10.45 Uhr über einen schweren Arbeitsunfall informiert, der sich an einer Baustelle in der “rue de la Montagne” in Niederfeulen (Destrikt Diekirch) zugetragen hatte.

Während ein Lkw ein Fahrmanöver an der Baustelle durchführte, war ein Arbeiter von dem Fahrzeug erfasst worden. Der 56-jährige Mann sollte den Unfall nicht überleben und verstarb noch an der Unglücksstelle.

Der Mess- und Erkennungsdienst wurde von der Staatsanwaltschaft Diekirch mit den Unfallerhebungen vor Ort beauftragt.