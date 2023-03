Dachdecker-Innung Bernkastel-Wittlich: Stolz auf die jungen Fachkräfte

BERNKASTEL-KUES. Stolz ist man in der Dachdecker-Innung Bernkastel-Wittlich auf seine jungen Fachkräfte. Dies zeigten die Mitglieder auch bei der Jahreshauptversammlung Ende Februar auf der Burg Landshut. Hier erhielt Gesellin Nina Weber ein Präsent von Landesinnungsmeister Johannes Lauer und Innungsgeschäftsführer Dirk Kleis überreicht.

Weber hatte erst im vergangenen Sommer ihre Gesellenprüfung hervorragend abgeschlossen. Dann wurde sie Landessiegerin und nahm am Bundesentscheid teil. Als Nächstes steht die Dachdecker-WM 2024 an. “Sie ist damit ein Vorbild für eine ganze Generation“, so Innungsgeschäftsführer Dirk Kleis. “Im Sommer beginnt Nina bereits mit dem Meisterkurs”, erzählt ihr Chef Markus Berg, der auch Obermeister der Innung ist.

Über den Nachwuchs im Dachdeckerhandwerk berichtete Lauer der Versammlung auch in seinem Rückblick auf die Aktivitäten des Landesinnungsverbandes Dach RLP. Unter “Zukunft Dachdecker” engagieren sich junge Dachdecker auf Landesebene dafür, Jugendlichen den Beruf näher zu bringen. Regional war derweil die Innung bei der Berufsinfomesse “Take off” im vergangenen September aktiv.

Aber auch das Miteinander der Dachdecker selbst ist der Innung wichtig. Einen Beitrag leistet dabei der Familientag. Für dessen Organisation zeichnete sich zuletzt Lehrlingswart Eugen Ziegenhagel von Anton Holzbau verantwortlich. “Das Miteinander innerhalb unserer Innungsorganisation liegt uns genauso am Herzen wie die Interessenarbeit für unser Handwerk auf Landes- und Bundesebene”, erzählt Obermeister Berg. In 2023 stehen neben zwei Innungsstammtischen und der Teilnahme an Berufsinfomessen auch die Beteiligung am “Dach-Tag” im Juni in Mainz an sowie der Innungsfamilientag im Oktober.

Die Versammlung wurde umrahmt von Informationen der Fördermitglieder Alwitra und Velux. (Quelle: Kreishandwerkerschaft MEHR)