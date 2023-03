Amtsgerichte Saarburg, Hermeskeil, Prüm: Offizieller Führungswechsel mit Minister Mertin

SAARBURG/HERMESKEIL/PRÜM. Justizminister Herbert Mertin vollzog bei den Amtsgerichten Saarburg, Hermeskeil und Prüm den Wechsel an der Spitze der Gerichte in Anwesenheit des Präsidenten des Oberlandesgerichts Koblenz Thomas Henrichs sowie des Präsidenten des Landgerichts Trier Dr. Manfred Grüter nochmals offiziell.

Im kleinsten Kreis verabschiedete er den früheren Direktor des Amtsgerichts Saarburg Herbert Schmitz, der zum 31. Oktober 2020 in den Ruhestand getreten war, und begrüßte den – nunmehr seit knapp zweieinhalb Jahren tätigen – Direktor des Amtsgerichts, Dr. Marcel Heinemann. Auch gratulierte er der neuen Direktorin des Amtsgerichts Prüm, Frau Sarah Weber, die zum 19. März 2021 auf Herrn Dr. Heinemann an der Spitze des Amtsgerichts Prüm gefolgt war. Eine weitere personelle Veränderung gab es an der Spitze des Amtsgerichts Hermeskeil: Corinna Diesel, die vom 2. Oktober 2017 bis 2. Juli 2020 Direktorin des Amtsgerichts Hermeskeil war, wechselte zum 3. Juli 2020 an das Oberlandesgericht Koblenz. Die Leitung des Amtsgerichts Hermeskeil übernahm zum 4. Januar 2021 Dr. Anna Maria Schmitz-Valckenberg. Beiden Kolleginnen sprach Minister Mertin ebenfalls seine herzlichsten Glückwünsche aus.

Auf die sonst zu diesem Anlass üblichen öffentliche Feierstunden unter Beteiligung von Justiz, Anwaltschaft, Verwaltung und Politik musste pandemiebedingt verzichtet werden.

Minister Mertin nahm das Treffen zum Anlass, den Ausgeschiedenen für ihre Tätigkeit im Dienst der rheinland-pfälzischen Justiz zu danken und den neuen Amtsinhabern bei ihren neuen Aufgaben viel Erfolg und eine glückliche Hand zu wünschen: „Nicht nur die Feierstunde anlässlich Ihrer Amtswechsel musste entfallen. Sie haben vielmehr auch – bis auf Herrn Schmitz – in der Krisensituation der Corona-Pandemie ein neues Amt übernommen und waren direkt mit den besonderen, damit einhergehenden Herausforderungen konfrontiert. Diese haben Sie jedoch hervorragend gemeistert. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.“ An Herrn Schmitz richtete Minister Mertin abschließend noch persönliche Worte: „Für Ihren wohlverdienten Ruhestand wünsche ich Ihnen alles Gute, vor allem langanhaltende Gesundheit.“ (Quelle: Justizministerium Rheinland-Pfalz)