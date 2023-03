++ Luxemburg: 18-Jähriger seit über einer Woche vermisst ++

DREIBORN. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wird der 18-jährige Bsratawi Nega Sertsu vermisst. Er wurde zuletzt am Samstag, den 25.2.2023, in Dreiborn gesehen und wird seitdem vermisst.

Der Vermisste ist von schlanker Statur, zirka 1,70 bis 1,80 Meter groß und hat kurzes schwarzes Haar. Derselbe spricht Tigrinya (wird in Äthiopien und Eritrea gesprochen) und etwas gebrochen Englisch.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der Vermisste eine gelb-braune Hose und eine schwarze Jacke.

Jegliche Informationen zu der vermissten Person und deren Aufenthaltsort sollen bitte an die Polizeidienststelle Diekirch/Vianden per Tel.: (+352) 244 80 1000 oder per E-Mail: police.diekirchvianden@police.etat.lu weitergeleitet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)