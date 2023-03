Luxemburg: Einbrecher schlagen an mehreren Orten zu

LUXEMBURG. Für die Zeit vom 2.3. bis zum 3.3.2023 meldet die Police Grand-Ducale mehrere Einbrüche an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

So wurde gegen 0.20 Uhr am 3.3. ein Einbruch in ein Firmengebäude in der route de Capellen in Holzem verübt, bei dem die Täter sich über einen Zaun Zutritt zum Gelände verschafft hatten. Mittels Einschlagen eines Fensters drangen die Einbrecher ins Gebäude ein, wobei der Alarm ausgelöst wurde und dieselben alsdann ohne Beute flüchtig gingen.

In der rue des Maraîchers in Luxemburg-Kirchberg war gestern Abend zwischen 20.00 und 20.20 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen worden, dies, indem die Terrassentür an der Rückseite aufgehebelt wurde. Weil ein Nachbar auf den Eindringling aufmerksam wurde, ergriff dieser die Flucht in unbekannte Richtung und konnte infolgedessen Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

In Mamer war im Laufe des 2.3. in ein Einfamilienhaus in der rue des Merisiers eingebrochen worden, wo der oder die Täter über eine Gartenmauer auf das Dach gelangte(n) und ein Fenster aufhebelte(n), um ins Hausinnere zu gelangen. Nachdem sämtliche Räume durchsucht worden waren, ging(en) der oder die Einbrecher mit diversen Wertgegenständen, unter anderem Schmuck, unbemerkt flüchtig. Der Einbruch wurde der Polizei gemeldet, nachdem dieser beim Nachhausekommen der Bewohner festgestellt wurde.

Zwischen 12.00 und 18.00 Uhr war am 2.3. ein Unbefugter mittels Aufbrechen einer Tür an der Gebäuderückseite in ein Einfamilienhaus in der Montée de Château in Hesperingen eingedrungen. Diverse Wertgegenstände wurden beim Durchwühlen sämtlicher Räume entwendet.

Am 2.3. hatte sich zudem ein Einbrecher sich zwischen 9.00 und 17.30 Uhr gewaltsamen Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in der rue de la Tour Jacob in Luxemburg-Clausen verschafft und diverse Wertgegenstände entwendet. Mit einem unbekannten Gegenstand war ein Loch ins Fenster geschlagen worden, wodurch es dem Einbrecher gelang, das Fenster zu öffnen.

In den jeweiligen Fällen wurde Anzeige erstattet, eine Spurensicherung an den Tatorten vorgenommen und Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)