Nach Angriff auf die Polizisten in Trier: Freie Wähler machen Ausstattung mit Bodycams zum Thema

TRIER/MAINZ. Die Ausstattung der rheinland-pfälzischen Polizei mit Bodycams wollen die Freien Wähler zum Thema in der Landtagssitzung am kommenden Donnerstag machen.

«Der Angriff auf die Polizisten in der Nacht zum vorigen Freitag in Trier hat eines verdeutlicht: Eine flächendeckende Ausstattung der Beamten mit Bodycams ist überfällig», sagte der Vorsitzender der oppositionellen Landtagsfraktion, Joachim Streit, am Freitag. Alle Beamten im Einsatz müssten eine Bodycam bekommen.

Von den in einem Pilotprojekt angeschafften 250 Bodycams seien nach einer Aussage des Innenministeriums noch 168 einsatzbereit. Im Bestand seien nur noch 183 Geräte, wie aus der Antwort auf eine kleine Anfrage seiner Fraktion aus dem Januar hervor gehe.

Der Inspekteur der Polizei des Landes, Friedel Durben, hatte am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags gesagt, es sei geplant, künftig in jedem Streifenwagen eine Bodycam zu haben. Innenminister Michael Ebling (SPD) hatte zu aktuellen Lieferproblemen mit den Körperkameras gesagt: «Das ärgert uns sehr.»