Viertelfinale Rheinlandpokal: Eintracht reist zu Rot-Weiss Koblenz – die Ausgangslage

TRIER. Die Blau-Schwarz-Weißen bestreiten am morgigen Samstagmittag das erste Pflichtspiel im Jahr 2023. Im Viertelfinale des Bitburger-Rheinlandpokals trifft der SVE auf den FC Rot-Weiss Koblenz. Der Gewinner des Rheinlandpokals darf sich über die Teilnahme am DFB-Pokal und über entsprechende Einnahmen freuen.

Trotz der Schwierigkeiten in der Liga, aktuell beträgt der Rückstand auf die Nicht-Abstiegszone drei Punkte, konnte die Eintracht im Rheinlandpokal bisher überzeugen. (2. Runde – SG Saartal vs. SVE 2:5; 3. Runde – FSV Salmrohr vs. SVE 1:6; Achtelfinale – TuS Kirchberg vs. SVE 1:4). Auch die Koblenzer zeigten, im Gegensatz zum “Liga-Alltag”, überzeugende Auftritte im Pokal. (2. Runde – SG Inter Sinzig vs. Koblenz 0:5; 3. Runde – TSV Emmelshausen vs. Koblenz 1:5; Achtelfinale – SG 2000 Mühlheim-Kärlich vs. Koblenz 0:3)

Die Personalsituation des SVE

Michael Omosanya, Noah Herber, Maurice Wrusch und Julius Kalweit sind unter der Woche Grippebedingt ausgefallen. Vincent Boesen (Fußverletzung) und Robin Garnier (Knieverletzung) sind aufgrund ihrer Verletzungen ebenfalls fraglich. Yannick Debrah (Knieverletzung) und Ömer Yavuz (Fußverletzung) werden für das Duell mit Koblenz nicht zur Verfügung stehen.

Das sagt SVE-Cheftrainer Josef Cinar

„Wir haben unter der Woche intensiv und fokussiert trainiert. Im Abschlusstraining werden wir taktisch auf Koblenz eingehen. Wir wollen als Team kompakt und geschlossen auftreten. Dadurch möchten wir es dem Gegner so schwer wie möglich machen und selbst den Weg in die Offensive finden. Zusätzlich freuen wir uns sehr darüber, dass wir voraussichtlich von 200 bis 300 Trierer Fans unterstützt werden.“

Die Fakten zum Spiel

Bislang trafen der SV Eintracht-Trier 05 und der FC Rot-Weiss Koblenz fünf Mal aufeinander (2 Siege Trier; 2 Unentschieden; 1 Sieg Koblenz). Das letzte Duell beider Mannschaften war am zehnten Spieltag der aktuellen Regionalliga-Saison. Nach einem Lucky Punch konnte sich die Eintracht am Ende vor 2.606 Zuschauern mit 2:1 (0:1) durchsetzen. Den Siegtreffer erzielte Simon Maurer in 95. Minute.

Das Spiel wird geleitet vom Unparteiischen Fabian Mohr (27). Ihm assistieren Marlon Manderfeld und Jan Bernstädt. Bislang leitete Fabian Mohr 39 Spiele in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, 40 Rheinlandligaspiele, 14 Rheinlandpokalspiele und 8 B-Junioren Bundesligaspiele. Den SVE pfeift er zum ersten Mal.