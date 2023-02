Geschwindigkeitskontrolle in der der Vulkaneifel: Polizei erwischt 55 Raser in der 50er-Zone

OBERBETTINGEN. Wie die Polizei Daun mitteilt, führten die spezialisierten Kräfte der zentralen Verkehrsdienste in Wittlich am heutigen Mittwoch, 22.02.2023, eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich der Ortslage von Oberbettingen durch.

Hier wurden innerhalb der Messzeit in einer 50km/h-Zone 739 Fahrzeuge gemessen. Insgesamt 55 Fahrzeugführer waren zu schnell unterwegs.

Erschreckend an diesem Tag waren die beiden gemessenen Spitzenwerte. So führte ein PKW-Fahrer sein Fahrzeug mit 94 km/h und ein LKW-Fahrer sein Fahrzeug mit 81 km/h in diesem Bereich.

Beide werden neben dem Bußgeld mit einem Fahrerverbot belegt werden.