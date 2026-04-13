Update: Großbrand in Losheim — eine Million Euro Schaden — Nachlöscharbeiten bis in die Nacht

In einer Scheune im saarländischen Losheim bricht ein Feuer aus. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

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Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

LOSHEIM. Der Brand einer großen Scheune im saarländischen Losheim hat am Sonntag rund 200 Einsatzkräfte beschäftigt. In dem Gebäude seien rund 100 Rundballen Stroh und Hackschnitzel gelagert worden, sagte der Wehrführer der Gemeinde.

Die Feuerwehr sei unter anderem vom Technischen Hilfswerk und Rettungsdiensten unterstützt worden. Menschen oder Tiere seien nicht verletzt worden. Nachlöscharbeiten hätten bis in die Nacht angedauert, sagte eine Polizeisprecherin. Demnach ist einer ersten Schätzung nach ein Schaden in Höhe von etwa einer Million Euro entstanden. Die Brandursache wird ermittelt. (Quelle: dpa)

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