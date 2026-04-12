Großeinsatz in Losheim: Scheune mit Stroh und Hackschnitzeln in Brand geraten

LOSHEIM – Der Brand einer großen Scheune im saarländischen Losheim hat am Sonntag rund 200 Einsatzkräfte beschäftigt.

In dem Gebäude im Losheimer Ortsteil Wahlen seien rund 100 Rundballen Stroh und Hackschnitzel gelagert worden, sagte der Wehrführer der Gemeinde.

Die Feuerwehr sei unter anderem vom Technischen Hilfswerk und Rettungsdiensten unterstützt worden. Die Feuerwehr ist nach eigenen Angaben mit 160 Einsatzkräften vor Ort. Hinzu kommen noch 40 Kräfte des THW und 30 Kräfte der Malteser. Außerdem ist ein Löschroboter aus dem Landkreis St. Wendel im Einsatz.

Menschen oder Tiere seien nicht verletzt worden. Die Löscharbeiten ziehen sich den Angaben zufolge voraussichtlich noch bis in die Abendstunden hin. Zur möglichen Ursache und Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben.