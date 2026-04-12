Tier auf Abwegen: Exotische Schlange ruft Polizei auf den Plan

HERXHEIM/LANDAU – Eine exotische Schlange an einer Hausfassade hat im südpfälzischen Herxheim einen Einsatz der Polizei ausgelöst.

Anwohner hätten am späten Samstagabend mitgeteilt, dass eine Schlange unbekannter Art in einer Spalte sitze. «Aufgrund der auffälligen Färbung und Musterung der Schlange konnte eine heimische Art ausgeschlossen werden», teilte die Polizei am Sonntag mit.

Mitarbeiter der Tierrettung Rhein-Neckar hätten das Tier eingefangen und als Kalifornische Kettennatter identifiziert – eine ungiftige Art.

Laut Polizei ist bislang unklar, ob die Schlange unbemerkt aus ihrem Terrarium ausgebüxt ist oder ausgesetzt wurde. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Halter des Tieres geben können.