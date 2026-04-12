Eskalation auf Rastplatz: Schmutzige Toilette löst Streit aus

0
Eine Auseinandersetzung um ein verschmutztes WC löst einen Polizeieinsatz auf der Autobahn 61 aus. Foto: Stefan Sauer/dpa

DINTESHEIM/A61 – Der Streit um eine schmutzige Toilette auf einem Rastplatz an der Autobahn 61 nahe Dintesheim (Kreis Alzey-Worms) ist zwischen einer Reinigungskraft und einem Autofahrer eskaliert.

Dabei sollen Polizeiangaben zufolge ein Tierabwehrspray und ein Faustschlag eine Rolle gespielt haben.

Wie die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim mitteilte, entwickelte sich zunächst ein Wortgefecht zwischen dem 47 Jahre alten Mitarbeiter der Putzfirma und dem 38-jährigen Kontrahenten. Der Streit habe sich an dem Vorwurf entzündet, der Autofahrer habe die Toilette nicht anständig benutzt, erklärte ein Polizeisprecher.

Polizei stoppt einen der Streithähne auf der Autobahn

Der 38-Jährige habe schließlich ein Tierabwehrspray aus seinem Wagen geholt und dem 47-Jährigen ins Gesicht gesprüht. Daraufhin fuhr er davon. Eine Streife stoppte den Mann den Angaben zufolge wenige Kilometer weiter auf der A61. Der Autofahrer habe den Vorfall so geschildert, dass er von der Reinigungskraft mit einem Faustschlag angegriffen worden sei und sich habe verteidigen müssen.

Nach Angaben des Polizeisprechers wurde keiner der Männer ernsthaft verletzt, eine medizinische Versorgung war nicht nötig. Die Autobahnpolizei sucht nun nach Zeugen. Gegen beide Akteure seien Strafverfahren eingeleitet worden.

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.