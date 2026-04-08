++ Frühsommerliche Tage in der Region — am Freitag kühler ++

Nach mehreren sonnigen Tagen kühlt es am Freitag deutlich ab – örtlich mit Regen, frischem Wind und nur noch 11 bis 15 Grad in Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

OFFENBACH. Rheinland-Pfalz und dem Saarland stehen weitere freundliche und frühsommerliche Tage bevor. Am Mittwoch erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Höchsttemperaturen zwischen 20 und 23 Grad. Dabei soll es trocken und sonnig bleiben.

In der Nacht auf Donnerstag fallen die Temperaturen stark ab. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 7 und 4 Grad, in Tallagen der Mittelgebirge liegen sie örtlich bei 0 Grad. Gebietsweise sei leichter Bodenfrost möglich.

Am Donnerstag bleibt es erneut trocken und heiter. Am Abend ziehen Wolken auf. Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD zwischen 18 und 23 Grad.

In der Nacht auf Freitag ziehen von Westen Schauer durch, dabei seien auch einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Im Umfeld der Schauer frische der Wind kurzzeitig stark bis stürmisch auf.

Der Freitag startet mit dichter Bewölkung und örtlichem Regen. Nach und nach sollen die Wolken auflockern, dann soll es auch trocken bleiben. Die Höchsttemperatur liegt laut DWD zwischen 11 und 15 Grad. (Quelle: dpa)