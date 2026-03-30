Schulwegkontrollen der Polizei Trier: Mehrere Verstöße durch Eltern festgestellt

TRRIER. Im Rahmen von Schulwegkontrollen führte die Polizei am Freitagmorgen, 27.3.2026, Kontrollen im Umfeld einer Grundschule durch. Ziel der Maßnahmen war es, die Sicherheit von Schulkindern im Straßenverkehr zu erhöhen.

Dabei stellten die eingesetzten Kräfte mehrere Verstöße durch Eltern fest, die ihre Kinder nicht vorschriftsmäßig im PKW beförderten. In einem besonders gravierenden Fall wurde ein Kind vollständig ungesichert transportiert. Die Polizei weist darauf hin, dass die ordnungsgemäße Sicherung von Kindern im Fahrzeug unerlässlich ist, um schwere Verletzungen bei Verkehrsunfällen zu verhindern. Entsprechende Verstöße werden konsequent geahndet.

Kinder, die nicht oder nicht richtig gesichert im Fahrzeug mitfahren, sind bei einem Unfall erheblichen und oft lebensbedrohlichen Gefahren ausgesetzt – selbst bei niedrigen Geschwindigkeiten. Die Polizei weist daher nachdrücklich darauf hin: Sorgen Sie dafür, dass Kinder im Auto stets alters- und größenentsprechend gesichert sind. Nutzen Sie geeignete Kindersitze und stellen Sie sicher, dass diese korrekt eingebaut und angeschnallt sind. Die Kontrollen werden auch künftig fortgesetzt, um die Verkehrssicherheit insbesondere im Bereich von Schulen nachhaltig zu verbessern. (Quelle: Polizeidirektion Trier)