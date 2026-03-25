Trier: Illegales Rennen auf der Straßburger Allee — mehrere gefährliche Fahrmanöver

TRIER. Am Dienstag, den 24.3.2026, gingen gegen 18.40 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei Trier ein. Demnach soll es laut den Zeugen in der Straßburger Allee in Trier zu einem Kraftfahrzeugrennen unter Beteiligung von zwei Personenkraftwagen gekommen sein.

Die beiden Fahrzeuge sollen mit stark überhöhter Geschwindigkeit geführt worden sein. Es soll im weiteren Verlauf zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern gekommen sein, wodurch andere Verkehrsteilnehmer möglicherweise gefährdet wurden. Die Polizei Trier bittet Zeugen, die Hinweise zum Tathergang und/oder zu den Fahrzeugführer-/innen geben können, sich unter der 0651/983-44150 bei der Polizeiinspektion in Trier zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)