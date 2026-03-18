Schwimmerinnen und Schwimmer des SSV Trier glänzen international und im Nachwuchsbereich

TRIER – Die Schwimmerinnen und Schwimmer des SSV Trier haben am Wochenende auf zwei Wettkampfbühnen überzeugt.

Während ein Teil der Mannschaft beim traditionsreichen CIJ Meet in Luxemburg – einem der renommiertesten internationalen Nachwuchswettkämpfe Europas – starke Zeiten und Normerfüllungen für nationale Meisterschaften erzielte, sorgte der jüngere Nachwuchs beim Schwimmfest in Koblenz für zahlreiche Podestplätze.

Starke Auftritte beim CIJ Meet 2026 in Luxemburg

Mit Bestzeiten, Finalteilnahmen und mehreren Qualifikationen für Deutsche und Süddeutsche Meisterschaften präsentierten sich die SSV-Aktiven in Luxemburg in bestechender Form.

Benzmüller mit DM-Ticket und Süddeutscher Norm

Über ihre Paradestrecke 50 m Freistil qualifizierte sich Magdalena Benzmüller zunächst in 27,42 Sekunden für das Halbfinale. Dort steigerte sie sich auf 27,35 Sekunden und unterbot damit die Norm für die Deutschen Meisterschaften im April in Berlin. Im Finale bestätigte sie ihre starke Verfassung in 27,51 Sekunden.

Auch in ihrer Nebenlage Brust war sie erfolgreich: Über 50 m Brust erreichte sie in 36,23 Sekunden die Qualifikationsnorm für die Süddeutschen Meisterschaften.

Monzel unterbietet DM-Norm

Anton Monzel konzentrierte sich in Luxemburg voll auf die 50 m Freistil. Mit 24,30 Sekunden im Vorlauf blieb er klar unter der Norm für die Deutschen Meisterschaften und setzte damit ein Ausrufezeichen im Sprintbereich.

Wallerius mit Finalstärke im Brustsprint

Ihre Klasse im Brustsprint bestätigte Carlotta Wallerius. Über 50 m Brust steigerte sie sich von 35,47 Sekunden im Vorlauf auf 35,20 Sekunden im Finale. Eine neue persönliche Bestzeit über 50 m Freistil sowie die Finalteilnahme über 100 m Brust unterstreichen ihre aktuell sehr gute Form.

Yildirim mit Veranstaltungsrekorden und Bestzeitenserie

Zum auffälligsten SSV-Athleten avancierte einmal mehr der erst 12-jährige Ömer Yildirim.

Zunächst verbesserte er seine frisch aufgestellte Bestzeit über 400 m Lagen auf 5:04,91 Minuten. Anschließend sorgte er insbesondere über die Schmetterlingsstrecken für Schlagzeilen:

200 m Schmetterling:

Vorlauf: 2:23,77 Minuten – neuer Veranstaltungsrekord!

Finale: 2:19,14 Minuten – erneute Rekordverbesserung um mehr als vier Sekunden!

Vorlauf: – neuer Veranstaltungsrekord! Finale: – erneute Rekordverbesserung um mehr als vier Sekunden! 100 m Schmetterling:

Vorlauf: 1:03,53 Minuten – Verbesserung seiner bisherigen Bestzeit um rund 2,5 Sekunden

Finale: 1:03,03 Minuten – erneuter Veranstaltungsrekord!

Yildirim startete insgesamt über fünf Strecken und erzielte durchweg neue persönliche Bestzeiten. Mit diesen Leistungen gehört er aktuell auf all seinen Strecken zur erweiterten deutschen Spitze seines Jahrgangs.

Weitere SSV-Aktive mit Bestzeiten

Auch die übrigen Trierer Schwimmer nutzten das starke Starterfeld für deutliche Steigerungen:

Emie Vandenbussche erzielte bei drei Starts drei neue persönliche Bestzeiten.

erzielte bei drei Starts drei neue persönliche Bestzeiten. Jean Stach verbesserte sich über 50 m Brust.

verbesserte sich über 50 m Brust. Adrian Gäßler verbuchte zwei Saisonbestleistungen.

„Road to DJM“: Erste Mannschaft setzt auf gezielte Planung

Die Schwimmerinnen und Schwimmer der ersten Wettkampfmannschaft legten an diesem Wochenende bewusst eine Wettkampfpause ein. Unter dem Motto „Road to DJM“ bereiten sich Charlotte Weinandy, Eva-Sofie Lichter, Loreena Tonkaboni, Kimi Kasper und Tim Lanz gezielt auf spezielle Qualifikationswettkämpfe für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften vor.

Nachwuchsschwimmfest in Koblenz: Breite Spitze im jungen SSV-Team

Während die Älteren in Luxemburg am Start waren, präsentierte sich der SSV-Nachwuchs beim Nachwuchsschwimmfest in Koblenz mit vielversprechenden Leistungen.

Zwölf Kinder gingen dort für den Verein an den Start – und bei 44 Starts wurden durchweg neue persönliche Bestzeiten erzielt. Die Ausbeute: 14 Podestplätze, dazu zahlreiche weitere vordere Platzierungen.

Besonders häufig auf dem Treppchen standen:

Lisanna Wunder

Luisa und Hannah Palm

Luisa Pütz

Maryamalsadat Nazemolsharieh

Edgar Gemke

Moritz Laier

Knapp hinter den Medaillenrängen schwammen sich zudem:

Jette Goldenstein

Matilda Wunder

Lotta Meyer

Theodor de Brito Martins

Insgesamt erreichten die jungen SSV-Schwimmerinnen und -Schwimmer 20-mal die Plätze vier bis sechs – ein deutliches Zeichen für die Breite und Qualität der Nachwuchsarbeit beim SSV Trier.

Blick nach vorn: Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Fokus

Bereits am kommenden Wochenende steht für den SSV Trier der nächste Höhepunkt auf dem Programm: Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften gehen für den Verein 17 Aktive an den Start, die sich insgesamt 79-mal für die Landesmeisterschaften qualifiziert haben. Damit bietet sich den Trierer Schwimmerinnen und Schwimmern die nächste Gelegenheit, ihre derzeit starke Form zu bestätigen und weitere Normen für nationale Titelkämpfe ins Visier zu nehmen.