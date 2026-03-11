Honigdiebe! Wiederholter Klau in Jünkerather Selbstbedienungsladen

JÜNKERATH/EIFEL – Die Polizei Prüm berichtet von einer Serie von Diebstählen in der Straße Burgbering in Jünkerath. Ziel der Unbekannten war ein kleiner Verkaufsladen, der Produkte aus eigener Imkerei auf Vertrauensbasis anbietet.

Die Taten ereigneten sich in einem Zeitraum zwischen dem 15. und 17. Dezember 2025 sowie erneut am 17. Januar 2026. Dabei nutzten die Täter die freie Zugänglichkeit des Ladens aus, um sich unberechtigt an den Waren zu bedienen.

Hoher wirtschaftlicher Schaden für regionalen Imker

Bei den Vorfällen wurde eine beträchtliche Anzahl an Honiggläsern und weiteren Erzeugnissen entwendet. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf einen Betrag im vierstelligen Bereich. Da die Bezahlung über eine Vertrauenskasse erfolgt, blieb die Tat zunächst unbemerkt. Der Geschädigte hat nun Anzeige erstattet. Die Polizei prüft derzeit, ob die Taten derselben Tätergruppe zuzuordnen sind.

Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung

Zur Aufklärung der Vorfälle ist die Polizei auf Zeugenaussagen angewiesen. Besonders relevant ist der Vorfall am 17. Januar, der gegen 15:40 Uhr stattfand. Personen, die zu diesem Zeitpunkt oder im Dezember verdächtige Beobachtungen am Burgbering gemacht haben, werden um Kontaktaufnahme gebeten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Prüm entgegen. Jede Information könnte helfen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.