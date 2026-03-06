Messerüberfall an Bahnhof in Luxemburg — eine Person verletzt

HEISDORF. Am 25.2.2026 kam es auf dem Bahnhof in Heisdorf gegen 20.30 Uhr zu einem Überfall, bei dem ersten Informationen zufolge ein Täter zwei Personen mit einem Messer bedrohte und gegenüber einem der Opfer handgreiflich wurde.

Diese wurde dabei leicht am Kopf verletzt. Bei dem Überfall wurden u.a. Schuhe, eine Jacke sowie ein Mobiltelefon entwendet. Zeugen, die über zweckdienliche Informationen zum Vorfall verfügen, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Mersch unter der Telefonnummer (+352) 244 90 1000 oder per E-Mail an [email protected] zu melden. (Quelle: Police Grand-Ducale)