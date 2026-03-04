Milde Temperaturen und sonniges Wetter in der Region — Nebel und Frost in der Nacht

Das heitere Frühlingswetter der vergangenen Tage setzt sich fort. Nachts muss mit Nebel und Frost gerechnet werden.

OFFENBACH. Milde Temperaturen und sonniges Wetter erwarten die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den kommenden Tagen. Der Mittwoch startet erneut heiter bis sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Die Temperaturen klettern auf bis zu 18 Grad. In der kommenden Nacht bleiben die Temperaturen mit Werten von sechs bis drei Grad im Plusbereich, lediglich in geschützten Tal- und Muldenlagen werden es um null Grad. Es bleibt trocken.

Der Donnerstag macht weiter, wie der Mittwoch aufgehört hat: Es bleibt sonnig und trocken. Nach Auflösung vereinzelter Nebelfelder rechnen die Meteorologen mit Temperaturen zwischen 15 und 19 Grad. Die Nacht auf Freitag bleibt klar, vereinzelt ist laut DWD Nebel und Frost zu erwarten. Die Tiefstwerte liegen in geschützten Tal- und Muldenlagen um den Gefrierpunkt, andernorts kühlt es auf sieben bis zwei Grad ab.

Am Freitag klettern die Temperaturen auf Höchstwerte zwischen 17 und 19 Grad, auch in höheren Lagen bleibt es bei 14 bis 16 Grad mild. Im Tagesverlauf sei kein Regen zu erwarten. Es wird heiter bis sonnig. (Quelle: dpa)