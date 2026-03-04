Dreister Diebstahl: Zwei Baggerlöffel von Baustelle an B49 geklaut

Foto: pixabay/Symbolbild

BAUSENDORF. Im Zeitraum 2.3. bis 3.3.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einer Baustelle im Bereich der Bundesstraße 49 zwischen Wittlich und Bausendorf. Hier entwendeten sie zwei an einem Bagger befestigte Baggerlöffel.

Hierzu dürften die Täter den Bagger geöffnet und gestartet haben. Ein Abtransport kann nur mittels eines größeren Fahrzeuges oder eines Fahrzeuges mit Anhänger stattgefunden haben.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Der entstandene Schaden inklusive des Wertes des Diebesgutes dürfte im niedrigen vierstelligen Bereich liegen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

