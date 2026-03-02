Konz: Schulbus stößt mit Auto zusammen – vier Kinder verletzt!

Konz. Verkehrsunfall am Montagmorgen im Berufs- und Schülerverkehr: In der Albanstraße in Konz ist es am 2. März 2026 gegen 7:55 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Schulbus und einem Pkw gekommen. Dabei wurden insgesamt fünf Personen leicht verletzt – darunter vier Kinder.

Überholmanöver endet mit seitlicher Kollision

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 22-jährige Frau aus dem Kreis Trier-Saarburg mit ihrem Pkw die Albanstraße in Fahrtrichtung Hubertusstraße. Hinter ihr fuhr ein Schulbus, der mit 14 Kindern besetzt war.

Als die Pkw-Fahrerin nach links in eine Zufahrt zu einer Parkfläche abbiegen wollte, setzte der Schulbus offenbar zum Überholen auf der linken Seite an. In diesem Moment kam es zur seitlichen Kollision zwischen beiden Fahrzeugen.

Vier Kinder und Pkw-Fahrerin leicht verletzt

Durch den Zusammenstoß wurde die 22-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Auch vier der im Bus mitfahrenden Schulkinder erlitten leichte Verletzungen. Nach bisherigen Angaben bestand keine Lebensgefahr.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Rettungsdienst und Polizei im Einsatz

Vor Ort waren ein Rettungswagen des DRK Konz sowie eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Konz im Einsatz. Die Verletzten wurden medizinisch versorgt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich bei der Polizeiwache Konz unter der Telefonnummer 06501/9268-0 zu melden.