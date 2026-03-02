Zug überfährt Wildschwein bei Kanzem – Strecke Trier–Saarbrücken zeitweise dicht

KANZEM. Einsatz am frühen Morgen auf der Bahnstrecke Trier–Saarbrücken: Ein Personenzug hat am Sonntag (2. März 2026) gegen 7:00 Uhr im Bereich Kanzem ein Wildschwein überfahren. Die Strecke wurde daraufhin vorsorglich vollständig gesperrt.

Meldung bei der Bundespolizei

Nach Angaben der Bundespolizei Trier ging gegen 7:00 Uhr die Meldung ein, dass ein Zug „etwas überfahren“ habe. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass eine Person betroffen sein könnte, wurde der Streckenabschnitt in beide Richtungen für den Zugverkehr gesperrt.

Einsatzkräfte der Bundespolizei suchten daraufhin den Gleisbereich ab.

Entwarnung nach Absuche

Bei der Kontrolle stellte sich heraus: Es handelte sich um ein überfahrenes Wildschwein. Das Tier wurde aus dem Gleisbereich entfernt.

Der Streckenabschnitt war laut Bundespolizei von 6:57 Uhr bis 8:02 Uhr gesperrt.

17 Züge verspätet

Durch die kurzfristige Sperrung kam es zu Auswirkungen im morgendlichen Bahnverkehr. Insgesamt waren 17 Züge von Verspätungen betroffen.

Weitere Gefahren für Reisende bestanden nicht.