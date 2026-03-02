Trier: Internationaler Chor Young Cusanus Generation begeistert im Josefstift

TRIER. Ein mitreißendes Konzert des internationalen Chores Young Cusanus Generation fand am vergangenen Freitag im historischen Kloster Josefstift in Trier statt. Die Veranstaltung, die von der Gertrudisstiftung in Zusammenarbeit mit der KEB Trier organisiert wurde, war ein voller Erfolg und ein musikalisches Beispiel friedvollen Zusammenseins junger Menschen aus unterschiedlichen Kulturen.

Der Chor bot ein abwechslungsreiches Programm von gemeinsamen Liedern, Einzelstimmen und instrumentalen Beiträgen. Die Melodien und die Rhythmen luden die Zuhörer zum Mitsingen und Mitklatschen ein.

Bei der Young Cusanus Generation handelt es sich um eine Musikgruppe von jungen Studentinnen und Studenten. Der Chor wurde 2016 im Studentenwohnheim Cusanushaus in Trier von Werner Koch gegründet und wird bis heute von diesem geleitet. In diesem Zeitraum haben über 350 Studentinnen und Studenten aus über 30 Nationen mitgewirkt. Das Repertoire des Chores besteht aus Folklore, Rock, Pop, Evergreens und kirchlichem Liedgut. (Quelle: Jakobine Wierz/Josefsschwestern Trier e.V.)