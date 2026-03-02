Treffpunkt für Generationen: Bouleplatz in Bekond dank Ehrenamt umfassend modernisiert

Bekond. Der Bouleplatz in Bekond erstrahlt in neuem Glanz. Gemeinsam mit einem engagierten ehrenamtlichen Team hat die Ortsgemeinde die Anlage umfassend erneuert und erweitert. Unterstützt wurde das Projekt von Westenergie mit einer Fördersumme in Höhe von 2.000 Euro.

Im Rahmen der Maßnahme wurde die marode Platzumrandung vollständig ersetzt. Zusätzlich entstand eine weitere Spielfläche, die künftig noch mehr Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit bietet, sich sportlich zu betätigen und gemeinsam Zeit zu verbringen.

Ehrenamt im Mittelpunkt

Projektpate Marcel Bäcker, der bei Westnetz tätig ist, hatte die Förderung bei seinem Arbeitgeber beantragt – mit Erfolg.

„Der Bouleplatz ist ein zentraler Treffpunkt für Bürgerinnen und Bürger. Durch die Modernisierung kann er nun wieder für ein gemeinsames Miteinander genutzt werden“, betonte Bäcker.

Die Initiative „Westenergie aktiv vor Ort“ unterstützt das soziale und ehrenamtliche Engagement von Mitarbeitenden. Gefördert werden dabei Materialkosten von bis zu 2.000 Euro – der Arbeitslohn bleibt bewusst ehrenamtlich. Im Mittelpunkt steht das persönliche Engagement der Beteiligten.

Starke Bilanz der Initiative

Allein im vergangenen Jahr wurden 413 Projekte über „Westenergie aktiv vor Ort“ unterstützt. In diesem Jahr feiert die Initiative ihr 20-jähriges Jubiläum. Seit dem Start im Jahr 2005 konnten mehr als 12.500 Projekte realisiert werden – mit einer Gesamtförderung von über 23 Millionen Euro.

Westenergie mit Hauptsitz in Essen engagiert sich nicht nur im Bereich Energieversorgung, sondern auch in sozialen Projekten, Sport, Klimaschutz sowie Kultur und Bildung. Das Ziel: Gemeinschaft stärken und nachhaltige Zukunft gestalten – unter anderem in Rheinland-Pfalz.

Mehr als nur ein Spielfeld

Mit der Erneuerung des Bouleplatzes entsteht in Bekond nicht nur eine modernisierte Sportfläche, sondern ein lebendiger Treffpunkt für Generationen. Gerade im ländlichen Raum sind solche Orte wichtig für Austausch, Begegnung und gemeinschaftliches Engagement.