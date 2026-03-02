Pfefferspray-Attacke nach Diebstahl in Trier: Zwei Verletzte in der Innenstadt!

Musikbox gestohlen – Verfolgung endet mit Einsatz von Reizgas in der Konstantinstraße

TRIER. Ein mutmaßlicher Diebstahl in der Trierer Innenstadt ist am Samstagabend (28. Februar 2026) eskaliert. Gegen 23:20 Uhr kam es in der Judengasse zunächst zur Entwendung einer Musikbox. Wenig später setzte der Tatverdächtige Pfefferspray ein – zwei Personen wurden leicht verletzt.

Verfolgung nach Diebstahl durch Innenstadt

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der Beschuldigte die Musikbox zum Nachteil eines Geschädigten. Dieser nahm gemeinsam mit weiteren Personen umgehend die Verfolgung des Tatverdächtigen auf.

In der Konstantinstraße trafen sie erneut auf ihn. Dort entwickelte sich ein Streit.

Pfefferspray ins Gesicht gesprüht

Im Verlauf der Auseinandersetzung setzte der Beschuldigte Pfefferspray ein und sprühte dieses dem Geschädigten sowie einem Begleiter direkt ins Gesicht. Beide Personen erlitten dadurch leichte Verletzungen.

Rettungskräfte wurden nach bisherigen Informationen nicht benötigt.

Polizei stellt Tatverdächtigen

Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein. Kurze Zeit später konnten Einsatzkräfte den Beschuldigten sowie einen seiner Begleiter antreffen.

Das Pfefferspray wurde sichergestellt. Beide Personen wurden in Gewahrsam genommen.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an.