Steinewerfer in Trier-Pfalzel: Fahrzeug beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Person wirft faustgroße Steine von Bahnbrücke auf Fahrbahn – Schaden an Auto entstanden.

TRIER-PFALZEL. Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagvormittag Steine von einer Bahnbrücke auf die Fahrbahn geworfen. Ein Fahrzeug wurde dabei beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Vorfall ereignete sich am heutigen Montag, 23. Februar 2026 gegen 10 Uhr.

Steine von Brücke auf Mäusheckerweg geworfen

Nach Angaben der Polizei meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass eine unbekannte Person faustgroße Steine von der Bahnbrücke auf die Straße geworfen habe. Betroffen war der Mäusheckerweg in Fahrtrichtung Pfalzel.

Ein Stein traf das Dach des Fahrzeugs und verursachte einen Schaden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Mehrere Steine auf der Fahrbahn

Als die Polizeikräfte eintrafen, befanden sich noch mehrere Steine auf der Fahrbahn. Hinweise auf den Täter oder die Täterin liegen bislang nicht vor.

Die Polizeiinspektion Schweich hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen gesucht

Wer zur Tatzeit Beobachtungen im Bereich der Bahnbrücke über dem Mäusheckerweg gemacht hat oder Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden.