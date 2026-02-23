RLP: Mosel bei Trier über sechs Meter – Pegelstände an Mosel und Rhein sinken zur Wochenmitte

Nach steigenden Wasserständen am Wochenende zeichnet sich Entspannung ab. An Mosel, Rhein und Nahe werden fallende Pegel prognostiziert.

KOBLENZ/TRIER. Nach einem milden und regnerischen Wochenende sind die Pegelstände in Rheinland-Pfalz zunächst erneut angestiegen. Zur Wochenmitte soll sich die Lage jedoch deutlich entspannen.

Wie die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz mitteilt, werden an Mosel, Mittelrhein und Nahe in den kommenden Tagen sinkende Wasserstände erwartet.

Mosel bei Trier über Meldehöhe

Für den Bereich der Mosel bis Koblenz besteht derzeit eine Warnung vor mäßiger Hochwassergefahr. Das länderübergreifende Hochwasserportal weist darauf hin, dass es zu Ausuferungen sowie zu erhöhter Strömung kommen kann.

Am Pegel Trier wurde bereits am Morgen die Meldehöhe von sechs Metern überschritten. Im Tagesverlauf wird ein Höchststand von bis zu 6,40 Metern erwartet.

Bereits im Laufe des Dienstags sollen die Wasserstände an der Mosel wieder fallen.

Mittelrhein ebenfalls betroffen

Auch für den Mittelrhein wurden zuletzt steigende Wasserstände gemeldet. Zwischen Koblenz und der nordrhein-westfälischen Grenze bei Remagen besteht ebenfalls eine mäßige Hochwassergefahr.

In Koblenz liegt die Meldehöhe bei fünf Metern. Der Höchststand wird dort im Bereich von 5,30 bis 5,50 Metern erwartet. Für die kommenden Tage prognostiziert die Hochwasservorhersagezentrale sinkende Pegelstände.

Entwarnung an Sieg und Lahn

Für die Region der oberen Sieg sowie die nördlichen Zuflüsse der Lahn gibt das Hochwasserportal der Länder Entwarnung.

Wetterlage beruhigt sich

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) klingen die vereinzelten Niederschläge am Montag und Dienstag zur Wochenmitte ab. Am Mittwoch wird nach Auflösung von Nebel heiteres bis sonniges und regenfreies Wetter erwartet.

Mit Temperaturen von bis zu 17 Grad am Dienstag werden ungewöhnlich milde Werte gemeldet.