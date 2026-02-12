++ Region: Straßenfastnacht startet mild, aber regnerisch ++

Nicht nur Närrinnen und Narren müssen sich auf regnerische Tage einstellen. Immerhin: Der dick gefütterte Wintermantel kann für den Auftakt der Straßenfastnacht im Schrank bleiben.

OFFENBACH. Zum Auftakt der Straßenfastnacht erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland trübes und anhaltend regnerisches Wetter. Die Temperaturen können auf Höchstwerte zwischen 8 und 12 Grad klettern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Im höheren Bergland bewegen sich die Temperaturen um 7 Grad herum. Karnevalisten sollten den Schirm nicht vergessen – es bleibt den gesamten Donnerstag stark bewölkt, zeitweise können starke Regenschauer auftreten.

In der kommenden Nacht erwarten die Meteorologen Temperaturen zwischen 8 und 3 Grad. Der Freitag macht dort weiter, wo der Donnerstag aufgehört hat: Er startet stark bewölkt, gebietsweise kann es regnen. Im Bergland sind einzelne starke Böen möglich. Die Temperaturen liegen bei 6 bis 9 Grad, an Rhein und Mosel kann es mit bis zu 11 Grad erneut zweistellig werden.

In der Nacht auf Samstag sinken die Temperaturen auf 4 Grad in der Vorderpfalz und minus 4 Grad in der Eifel. Aus nächtlichem Regen kann gebietsweise Schneefall werden. Auch für den weiteren Tagesverlauf ist Schnee möglich. Erwartet werden Temperaturen von 2 bis 5 Grad, in höheren Lagen minus 1 bis 1 Grad. (Quelle: dpa)