„Schlimmer als die Niederlage“ – Schock-Diagnose für Lauterns Top-Torjäger!

Diagnose bestätigt: Prtajin monatelang außer Gefecht

KAISERSLAUTERN. Der 1. FC Kaiserslautern muss lange auf seinen Top-Stürmer verzichten. Die befürchtete Diagnose ist nun Gewissheit: Ivan Prtajin hat sich die Achillessehne gerissen und fällt mehrere Monate aus. Der 29-jährige Angreifer wurde nach Vereinsangaben bereits erfolgreich operiert.

Prtajin hatte sich die schwere Verletzung bei der Heimniederlage gegen die SV Elversberg am Samstagabend zugezogen. Schnell war klar, dass es sich um mehr als eine gewöhnliche Blessur handelt.

„Schlimmer als die Niederlage“

Die Bedeutung des Ausfalls machte FCK-Trainer Torsten Lieberknecht bereits unmittelbar nach dem Spiel deutlich.

„Eigentlich ist das sogar noch schlimmer als das verlorene Spiel“, sagte Lieberknecht sichtlich getroffen.

Kein Wunder: Prtajin ist in dieser Zweitliga-Saison der treffsicherste Lauterer. Elf Tore hat der Kroate bislang erzielt – ein zentraler Baustein im Offensivspiel der Pfälzer.

FCK sucht Ersatz – Berisha im Fokus

Der Ausfall zwingt die Verantwortlichen nun zum Handeln. Nach Informationen von Sky und dem kicker steht Mergim Berisha kurz vor einem Wechsel auf den Betzenberg.

Der 27-jährige Stürmer kommt beim Bundesligisten TSG Hoffenheim derzeit kaum zum Einsatz und war in der vergangenen Saison an den FC Augsburg ausgeliehen. Eine Verpflichtung könnte noch vor dem Ende der Transferfrist über die Bühne gehen.

Schwerer Rückschlag im Aufstiegsrennen

Der langfristige Ausfall des Torjägers trifft den FCK zu einem sensiblen Zeitpunkt. In der engen 2. Bundesliga zählt jeder Punkt – und jeder Treffer. Ob ein möglicher Neuzugang Prtajins Rolle kurzfristig ausfüllen kann, bleibt abzuwarten.

Fest steht: Der Betzenberg muss sich auf eine lange Zeit ohne seinen wichtigsten Angreifer einstellen.