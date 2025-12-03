Zielfahnder nehmen Mann nach sechs Jahren auf der Flucht fest

MAINZ – Nach Jahren auf der Flucht haben Zielfahnder des Landeskriminalamtes (LKA) Rheinland-Pfalz einen gesuchten Mann im Saarland festgenommen.

Der 52-Jährige war 2019 wegen Steuerhinterziehung und Insolvenzverschleppung zu mehr als zwei Jahren Haft verurteilt worden, wie das LKA in Mainz miteilte. Zuletzt sei der Mann an seinem ehemaligen Wohnort im Saarland von Familienmitgliedern versteckt worden.

Nach Angaben vom LKA hatte der Verurteilte sich zunächst in sein Heimatland Irak abgesetzt, von wo er 2024 in die Schweiz einreiste. Zielfahnder hatten den Mann dann im Saarland lokalisiert und Anfang der Woche im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern widerstandslos festgenommen.

Auf den Mann kommt laut LKA noch ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der besonders schweren Einkommenssteuerhinterziehung hinzu. Auch hier sei mit Verhängung einer Haftstrafe zu rechnen.