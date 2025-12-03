RLP: Pkw brennt auf Feldweg aus – Fahrer schwer verletzt

HUNDSBACH/BAD KREUZNACH – Am Dienstagmittag, 02.12.25, gegen 12.50 Uhr, wurde auf einem Feldweg bei Hundsbach ein ausgebranntes Fahrzeug festgestellt. Dabei wurde der Halter des Pkw schwer verletzt aufgefunden.

Brandursache unklar – Polizei sucht Zeugen

Die Umstände, die zu dem Brand führten, sind derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen hatten den Fahrzeugbrand und den Verletzten entdeckt und umgehend die Rettungskräfte alarmiert.

Die Polizeiinspektion Lauterecken sucht nun Personen, die möglicherweise bereits vor dem Brand Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Pkw gemacht haben, und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0631 – 369 14599 zu melden.