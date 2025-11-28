Gerissene Hirsche in Wildpark: Wolf ist verantwortlich

WEISKIRCHEN/SAARBRÜCKEN – Nun steht es fest: In zwei Fällen sind Rothirsche im Wildpark im saarländischen Weiskirchen (Landkreis Merzig-Wadern) von einem Wolf gerissen worden.

Dies hätten Abstriche und Urinproben bestätigt, die im Labor des Senckenberg Zentrums in Frankfurt geprüft worden waren, teilte das saarländische Umweltministerium in Saarbrücken mit.

Die Risse waren am 19. und 20. November passiert. Sie gingen nach bisherigen Erkenntnissen auf das Konto eines Einzelwolfes, der nicht Teil des sogenannten rheinland-pfälzischen Hochwaldrudels sei. Dieser Wolf sei durch einen Abstrich auch schon in Hessen und Rheinland-Pfalz nachgewiesen worden.

Einer Liste des Umweltministeriums zufolge hat es in diesem Jahr im Saarland bereits sechs weitere Wolfsnachweise gegeben.