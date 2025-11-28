++ Regnerisches Wetter in der Region – Wochenende überwiegend grau ++

Rheinland-Pfalz und das Saarland erwartet ein überwiegend wolkiges Wochenende mit milden Temperaturen. Die Menschen sollten an ihre Regenschirme denken.

MAINZ. In Rheinland-Pfalz und im Saarland zeigt sich das Wetter zum Wochenende überwiegend grau. Im Tagesverlauf ist der Himmel stark bewölkt bis bedeckt, zeitweise regnet es laut Deutschem Wetterdienst (DWD).

Vereinzelt kann sich Nebel bilden. Wie die Meteorologen berichten, steigen die Temperaturen maximal auf 4 bis 9 Grad. In der Nacht zum Samstag lässt der Regen etwas nach, die Wolkendecke bleibt jedoch dicht und stellenweise bildet sich Nebel. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 3 Grad.

Am Samstag präsentiert sich laut DWD der Himmel überwiegend bedeckt, nur selten lockern die Wolken auf. Meist bleibt es trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen 7 bis 10 Grad, in höheren Lagen maximal 5 Grad. In der Nacht zum Sonntag ziehen aus Westen gebietsweise Regenwolken auf. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 3 Grad.

Der Sonntag verläuft überwiegend stark bewölkt, nur vereinzelt fällt leichter Regen. Die Temperaturen steigen auf 7 bis 10 Grad, im höheren Bergland auf bis zu 5 Grad. In der Nacht zum Montag bleibt es wolkig und überwiegend trocken, örtlich kann Nebel auftreten. (Quelle: dpa)