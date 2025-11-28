PKW kollidiert mit Transporter auf Ahrtalbrücke – 19-Jährige schwerverletzt

BAD NEUENAHR-AHRWEILER. Am gestrigen Donnerstag wurde der Polizei gegen 17.50 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der A61 zwischen dem Autobahndreieck Sinzig und dem Autobahndreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler, im Bereich der dortigen Ahrtalbrücke in Fahrtrichtung Norden, gemeldet.

Den Ermittlungen zufolge fuhr die 19-jährige Fahrerin eines PKWs aus dem Bereich Bonn aus bislang unbekannter Ursache auf einen vor ihr fahrenden Transporter auf und verletzte sich hierbei schwer. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, der Fahrer des Transporters blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt und mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Aufgrund von Rettungs- und Bergungsarbeiten musste zunächst die komplette Richtungsfahrbahn gesperrt werden, im Anschluss blieb der rechte Fahrstreifen bis zum Abschluss der Aufräumarbeiten bis ca. 23.45 Uhr gesperrt. Im Einsatz waren neben der Autobahnpolizei Mendig die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden sowie der Rettungsdienst und die Autobahnmeisterei. (Quellen: Verkehrsdirektion Koblenz)