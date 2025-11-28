Weihnachtsshopping: Städte in RLP locken mit kostenlosem ÖPNV an Adventswochenenden

Kostenlos mit dem Bus zum Weihnachtsshopping: In Rheinland-Pfalz winken an Adventssamstagen mancherorts Gratis-ÖPNV oder kostenfreie Parkplätze. Wie Städte so mehr Besucher und Umsatz anlocken wollen.

MAINZ. Zahlreiche Städte in Rheinland-Pfalz bieten an den Adventssamstagen Vergünstigungen im Verkehr an, um Menschen zum Shopping in die Innenstädte zu locken. Mancherorts kann etwa kostenfrei geparkt oder der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) kostenlos genutzt werden, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

In der Stadt Speyer kann der städtische Busverkehr an allen vier Adventssamstagen kostenlos genutzt werden. Das Angebot gelte für alle Stadtbuslinien im sogenannten Linienbündel Speyer. In Trier können Weihnachtseinkäufer auf ein kostenloses «Park and Ride»-Angebot zurückgreifen. Vom Parkplatz am Messepark fahre an den vier Adventssamstagen sowie am verkaufsoffenen Sonntag am 30. November ein Shuttlebus im Zwölf-Minuten Takt in die Innenstadt.

Verband verweist auf Mainzer 0-Euro-Samstage

Der Handelsverband Rheinland-Pfalz begrüßt solche Maßnahmen. Mit kostenlosem ÖPNV werde die Frequenz in den Städten größer. «Das schlägt sich auch im Umsatz nieder», sagte Verbandsgeschäftsführer Thomas Scherer. Das sehe man etwa an den schon länger etablierten «0-Euro-Samstagen» in Mainz, an denen die Nutzung des ÖPNV ganzjährig am jeweils ersten Samstag im Monat kostenlos ist. An diesen Tagen sei die Nutzung des ÖPNV über 20 Prozent stärker.

Neben kostenlosem ÖPNV seien kostenfreie Parkplatzangebote eine Möglichkeit, um Menschen in die Städte zu ziehen. «Der Weg in die Stadt muss für alle möglich sein», so Scherer weiter. Er habe jedoch Verständnis dafür, dass die Städte über Parkgebühren zu Teilen nicht frei entscheiden können.

«Einkaufs- und Erlebnisbummel attraktiver gestalten»

Eine Stadt, die ein spezielles Adventsparken anbietet, ist Neustadt an der Weinstraße. An den Adventssamstagen seien mehrere Parkplätze im Innenstadtbereich kostenfrei. «Damit möchten wir Besucherinnen und Besuchern den Zugang zur Innenstadt erleichtern und den vorweihnachtlichen Einkaufs- und Erlebnisbummel attraktiver gestalten», teilte eine Stadtsprecherin mit. Neustadt erwarte sich von der Maßnahme «eine spürbare Entlastung des Innenstadtverkehrs, ein positives Einkaufserlebnis der Gäste sowie eine allgemeine Belebung der Innenstadt und des lokalen Handels».

Dass solche Aktionen zur Belebung der Innenstädte beitragen, findet auch Michael Mätzig, geschäftsführender Direktor des Städtetags Rheinland-Pfalz. «Sie können die Umsätze im lokalen Einzelhandel, auf den Weihnachtsmärkten, in der Gastronomie steigern und erhöhen die Attraktivität des Einkaufens vor Ort.» Die Städte würden mit solchen Angeboten zudem das Signal senden, dass sie gastfreundliche und einladende Orte sind. «Jeder zusätzliche Besuch in der Innenstadt stärkt nicht nur den Handel – er stärkt auch die Stadt.»

Kostenloser ÖPNV in gleich mehreren Städten

In Neuwied ist, wie in Trier, die Nutzung der innerstädtischen Buslinien an allen Adventssamstagen und am verkaufsoffenen Sonntag am 30. November kostenfrei. Die Stadt verstehe dies als Marketingmaßnahme, «sowohl für den lebendigen Handel in der City als auch für die Nutzung des ÖPNV», so ein Sprecher der Kommune.

In Worms gibt es am Samstag vor dem ersten Advent (29. November) kostenlosen ÖPNV im gesamten Stadtgebiet. «Unser Ziel ist es, den Menschen einen zusätzlichen Anreiz zu bieten, zum Stöbern und für ihre Weihnachtseinkäufe in die Stadt zu kommen», hieß es.

Ähnliches gilt in Kaiserslautern, auch dort ist der Busverkehr an Adventssamstagen im Stadtgebiet kostenlos. «Die Adventssamstage sind die Tage im Jahr mit der größten Parkraumnachfrage in Kaiserslautern», heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Maßnahme solle dazu beitragen, hier für Entlastung zu sorgen. Das seit 2023 bestehende Angebot sei in den letzten Jahren sehr positiv von Fahrgästen aufgenommen und stark nachfragt worden. (Quelle: Philipp Rahn, dpa)