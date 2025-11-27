Fund von unbekanntem Granulat im Stadtgebiet Wittlich: Behörden untersuchen Proben

0
Foto: Oliver Dietze/dpa/Symbolbild

WITTLICH – Am 25. November 2025 erhielt die Polizeiinspektion Wittlich die Mitteilung, dass im Bereich der St.-Martin-Straße, Kasernenstraße und Römerstraße an mehreren Stellen kleinere, Granulat-artige Haufen festgestellt wurden.

Gemeinsame Beseitigung und eilige Untersuchung der Proben

Da eine unmittelbare Einschätzung der Substanz nicht möglich war, wurde in enger Absprache und Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Wittlich gehandelt.

Die Behörden nahmen Proben der Substanz und führten darüber hinaus eine sofortige Beseitigung der Haufen durch. Die Proben werden nun in Absprache mit dem Veterinäramt eilbedürftig untersucht, um Klarheit über die Art der Substanz zu erlangen.

Aktuell können laut der Polizei Wittlich keine gesicherten Hinweise darüber gegeben werden, um welche Art von Substanz es sich handelt. Die enge Kooperation zwischen Polizei und Ordnungsamt soll eine schnelle Klärung gewährleisten.

