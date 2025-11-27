Fünf Jahre nach Trier: Neues Warnsystem soll Amokläufe stoppen – doch kann es das wirklich?

MAINZ. Fünf Jahre nach der Amokfahrt in Trier startet Rheinland-Pfalz ein neues Pilotprojekt zur Früherkennung schwerer Gewalttaten. „Sensor.rlp“ soll helfen, Warnsignale besser zu identifizieren, Risiken früher zu bewerten und mögliche Taten zu verhindern.

Start in Mainz – Ausweitung ab März

Am 1. Dezember 2025, genau fünf Jahre nach der tödlichen Amokfahrt in Trier, beginnt im Polizeipräsidium Mainz das Pilotprojekt „Sensor.rlp“. Ein zweiter Standort folgt ab März in Mayen. Ziel: potenzielle Amokläufe, Anschläge oder andere schwere Gewalttaten vorzeitig erkennen und stoppen.

Innenminister Michael Ebling (SPD) betont jedoch:

„Absolute Sicherheit gibt es nicht – aber wir können Risiken minimieren.“

Analyse vergangener Gewalttaten

Auslöser des Projekts waren die Amokfahrt in Trier und weitere schwere Taten in Solingen, Magdeburg, Aschaffenburg, Mannheim und München. Eine Expertenarbeitsgruppe der Innenministerkonferenz analysierte diese Fälle und leitete daraus Erkenntnisse für ein modernes Bedrohungsmanagement ab.

Die Fachleute sind sich einig:

„Schwere Gewalttaten kommen nicht aus dem Nichts.“

Hintergrund sind oft länger andauernde Konflikte, Fantasien oder Ankündigungen – keine spontanen Impulse.

Wie „Sensor.rlp“ funktioniert

Der Projektname steht für ein klar strukturiertes Verfahren:

S ensibilisieren: Polizei & Behörden schulen

E rkennen: Warnverhalten identifizieren

N achhalten: Hinweise mit Checkliste erfassen

S teuern: Fallmanager bei der Polizei einschalten

O perationalisieren: Risikoanalyse gemeinsam mit dem LKA

Reagieren: geeignete Gefahrenabwehr

Ein zentraler Baustein ist der Austausch mit Jugendämtern, Staatsanwaltschaften und Schulen – dort, wo frühzeitig Veränderungen auffallen.

Ebling sagt:

„Wir lassen Menschen mit schlechtem Bauchgefühl nicht allein.“

Beispiel aus der Praxis

Ein realitätsnahes Szenario:

Eine Streife trifft bei einer Ruhestörung einen Jugendlichen, dessen Bruder sich zunehmend abkapselt, Schulprobleme hat und Waffenfantasien äußert. Die Beamten fahren mit einem „schlechten Gefühl“ weiter – und genau hier setzt „Sensor.rlp“ an:

ein kurzer standardisierter Fragebogen

Austausch mit Fallmanager

ggf. Einschätzung des LKA

individuelle Maßnahmen – von Beratung bis Gefahrenabwehr

Fallmanager Frank Heinen betont:

„Es geht nicht um Denunziation. Oft reicht Beratung völlig aus.“

Ausblick

Das Pilotprojekt soll über Monate getestet und anschließend bewertet werden. Wenn es sich bewährt, könnte „Sensor.rlp“ landesweit eingeführt werden – mit dem Ziel, Warnsignale nicht zu übersehen und mögliche Tragödien frühzeitig zu verhindern.