Unfallursache Gummistiefel: 75-Jähriger verliert Kontrolle über Pkw und kracht gegen Mauer

VALLENDAR – Am Donnerstag, den 27. November 2025, ereignete sich gegen 12:20 Uhr in Vallendar ein Verkehrsunfall mit einer ungewöhnlichen Ursache.

Gummistiefel blockiert Bremse: Kontrollverlust mit Folgen

Ein 75-jähriger Mann aus Bendorf befuhr die abschüssige Goethestraße, als sein Gummistiefel kurz vor der Ampel unter dem Bremspedal hängen blieb.

Da er dadurch nicht mehr bremsen konnte, verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen PKW. In der Folge überfuhr das Fahrzeug die rote Ampel an der Kreuzung zur Westerwaldstraße, wobei zwei andere PKW-Fahrer nur durch eine Vollbremsung eine Kollision verhindern konnten.

Das Fahrzeug fuhr weiter in die Mühlenstraße, wo ein Passant ausweichen musste, um nicht erfasst zu werden. Die unkontrollierte Fahrt endete, als der PKW frontal gegen eine Mauer prallte.

Der Fahrer wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an Mauer und PKW wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.