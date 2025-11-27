Trier: Arbeiten am Versorgungsnetz – Engpass im Wasserweg

0
Foto: pixabay/Symbolbild

TRIER. Aufgrund von Arbeiten am Versorgungsnetz kommt es ab Montag, 1. Dezember, bis voraussichtlich Freitag, 5. Dezember 2025, im Wasserweg auf Höhe der Einfahrt zur Balthasar-Neumann-Straße zu einer Sperrung des Bürgersteigs.

Die Fahrspuren in beide Fahrtrichtungen sind von der Sperrung nicht beeinträchtigt und werden um die Baustelle geleitet. Durch die aufgestellten Barken kann es jedoch in beiden Fahrtrichtungen zu einem Engpass kommen. Bei Rückfragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651/717-3600 zur Verfügung. (Quelle: SWT)

