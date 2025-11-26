Schlangenlinien auf der A60: 42-Jährige rast vor Bundespolizei davon

STEINEBRÜCK. Am Montagabend, 24.11.2025, hat sich eine 42-jährige Belgierin der Kontrolle der Bundespolizei auf der A60 durch Flucht mit ihrem Fahrzeug entzogen.

Gegen 20.30 Uhr wollten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen aus Belgien kommenden Audi mit luxemburgischer Zulassung kontrollieren. Anstatt den Anhaltezeichen Folge zu leisten, beschleunigte die Fahrzeugführerin und flüchtete in Richtung Prüm. Dabei pendelte das Fahrzeug mehrfach zwischen beiden Fahrstreifen hin und her (Schlangenlinien). Nach kurzer Verfolgung wurde die 42-Jährige gestellt und einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,6 Promille.

Während der gesamten Maßnahme zeigte sie ein uneinsichtiges und unkooperatives Verhalten. Sie griff eine Beamtin tätlich an und versuchte sie zu Boden zu stoßen, was jedoch unterbunden werden konnte.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Bundespolizei wurde die 42-Jährige der Polizeiinspektion Prüm zwecks Einleitung verkehrsrechtlicher Ermittlungen übergeben. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Trier)

