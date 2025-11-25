++ Aktuell: Gerichtsvollzieher im Saarland getötet ++

Foto: dpa / Symbolbild

SAARBRÜCKEN. Im Saarland ist ein Gerichtsvollzieher getötet worden. Er sei am Morgen in Ausübung seines Dienstes in Bexbach im Saarpfalz-Kreis gewaltsam ums Leben gekommen.

Dies teilte das Justizministerium in Saarbrücken mit. (Quelle: dpa)

